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Felaket sonucunda terk edilen hayalet şehir Fukushima!

Meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tsunami yaşandı ve nükleer santral tarihinin en büyük ikinci kazası meydana geldi. İnsanların Tsunami kıyaya ulaşmadan bölgeyi terk etmeleri için yalnızca 10 dakikaları vardı yaklaşık yarım milyon insan, deprem, tsunami ve nükleer santral sızıntısı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Terk edilmiş şehir Fukushima’da yaşanan felaketi dakika dakika derledik…

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  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    11 Mart 2011’de Japonya’nın Honshu Adası yakınlarında yerin 24 kilometre altında 9.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem o kadar güçlüydü ki Dünya’nın eksenini kaydırdı. Fukushima Nükleer Santrali ise Japonya’nın Fukushima şehrine yakın bir sahil kenarına kuruludur.
  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    11 MART 2011

    14:46: Honshu Adası yakınlarında yerin 24 kilometre altıda 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    14:47: Fukushima Nükleer Santrali’nde 1,2 ve numaralı reaktörler sarsıntıdan dolayı otomatik olarak kapandı. Sarsıntı etkisiyle Japon elektrik şebekesindeki tüm güç kesildi. Nükleer santralin yedek jeneratörleri devreye girdi ve reaktörleri soğutmaya devam etti.

    14:48: Santral işletmecisi Tokyo Elektrik Şirketi, 1 ve 3 numaralı reaktörlerin düzgün çalışmadığını bildirdi.

    14:52: Reaktör 1’in acil soğutma sistemi devreye girdi.

    15:03: Reaktör 1’in soğutma sistemi otomatik olarak kapandı.

    15.27: İlk tsunami Fukushima Nükleer Santrali’ne ulaştı.

    15.30: Reaktör 1’in basınç göstergesindeki buharı soğutan yoğunlaştırıcı başarısız sonuç verdi.

    15.46: 14 metrelik bir Tsunami dalgası Fukushima Nükleer Santrali ve şehrine yeniden ulaştı.
  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    İKİNCİ TSUNAMİ SONRASI SIZNTI BAŞLADI

    15.47: Santralin 5.7 metrelik dalgalara göre yapılmış dalgakıran sistemi 14 metrelik dalgaları durduramadı.

    15.48: Yedek jeneratörler devre dışı kaldı ve dalga, dizel jeneratörlerin yakıt tankını sürükledi.

    15.49: Santralin sistemleri giderek çökmeye başladı.

    15.50: Sadece buhar gücüyle çalışan pompalama sistemleri devrede kaldı.

    16.00: Japonya’daki diğer 55 nükleer reaktörün dışında ölçümler yapıldı ve radyasyon seviyesinde artış bulunmadı.

    18.00: Reaktör 1’de sıcaklık artışı görüldü.
  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    18.18: Reaktör 1’in soğutma sistemi yeniden devreye girdi.

    19.03: Başbakan Naoto Kan nükleer olağan üstü hal ilan eti. Hükümet durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.

    19.30: Reaktör 1’in çekirdeğinde yakıt hasarı tespit edildi ve nükleer sızıntı başladı.

    21.00: Hükümet, santralin 3 kilometre çapı için tahliye kararı başlattı.

    21.10: TEPCO, Reaktör 1’in içindeki basıncın, referans seviyesi iki katına ulaştığını bildirdi.
  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    12 MART 2011

    02.44: Reaktör 3’ün HPCFS (yüksek basınçlı çekirdek sulama) sistemi güç ünitesinde enerji tükendi.

    04.11: Reaktör 3’ün yakıt çubukları su üstüne çıktı.

    05.30: Yüksek riske rağmen radyoaktivite içeren buharın, Reaktör 1’de havaya salınmasına izin verildi.

    05.50: Reaktör 1’e temiz su enjeksiyonu yapıldı.

    06.50: O sırada fark edilmedi ancak Reaktör 1’in çekirdeği çoktan erimişti.

    10.09: TEPCO, Reaktör 1’deki basıncı azaltmak için havaya radyoaktif buharın salındığını kabul etti.

    10.58: Reaktör 2’de basınç hala yüksek ve düşürmek için havaya bir miktar daha buhar bırakılmasına karar verildi.

    14.50: Reaktör 1’e temiz su enjeksiyonu durduruldu.

    15.30: Fukushima 1’in 10 km, Fukushima 2’nin 3 km çevresinde yaşayanlar tahliye edildi.
  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    15:36: Ünite 1’de büyük bir patlama meydana geldi ve binanın koruyucu çelik katmanı patlama sonucu yıkıldı, dört işçi yaralandı.

    19:00: Reaktör 1’i deniz suyuyla soğutma çalışmaları başladı.

    19:25: TEPCO, Daiichi’ye verilen deniz suyu seviyesini azaltmasını istedi.

    19.27: Daiichi santrali patronu TEPCO’nun isteğini reddetti ve deniz suyu verilmesine sürdürdü.

    21.40: Fukushima 1’in etrafındaki tahliye alanı 20 km’ye, Fukushima 2’nin çevresindeki  tahliye alanı ise 10km’ye çıkarıldı.
  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    13 MART 2011

    10.48: Radyasyona maruz kalan 22 kişinin tedavisi devam ediyordu.

    11.43: İki reaktörün 20 km etrafındaki 210.000 insanın tahliyesi yapıldı.

    11.00: Reaktör 3’te bir patlama daha meydana geldi.

    11.46: Reaktör 3’ün çekirdeğinde başlayan hasar giderek büyüdü.

    14.50: Japon Kabine sekreteri Yukio Edano, Fukushima santralinde yeniden bir patlama olabileceğini duyurdu.

    15.05: 1,2 ve 3 numaralı reaktörler artık soğutalamıyor ve radyoaktif gazlar giderek etrafa yayılmaya başladı.

    15.15: Reaktör 2’de su seviyesi normalin çok altında ve soğutma çalışmıyordu.
  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    16.16: Japon Nükleer Güvenlik Komitesi, reaktör 3’ün patlamaması için gerekli önlemlerin alınğını bildirdi.

    16.18: Onagawa Santrali’nde belirlenen aşırı radyasyon nedeniyle ikinci nükleer santralde olağanüstü hal ilan edildi.

    17.08: Miyagi Onagawa nükleer santralindeki radyasyon seviyesi normalin 700 kat üzerine çıktı.
  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    14 MART 2011, 3 NUMARALI REAKTÖR PATLADI

    11.01: Fukushima 1 Nükleer santrali 3 numaralı reaktörü patladı ve 6 işçi yaralandı.

    13.15: Reaktör 2’nin çekirdek izolasyon soğutma sistemi durdu ve su seviyesi düşmeye başladı.

    15.00: Soğutma sistemi durduğu için yakıt çubuğundaki çekirdek erimesi kontrol edilemedi.

    16.00: Teknisyenler üçüncü reaktörü stabilize etmek için mücadele etti.

    17.00: Japonya’daki nükleer sızıntı sonrası İsviçre Hükümeti, nükleer santral yapım planlarını askıya aldığını duyurdu.

    17.30: Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve Filipinli yetkililer, Japonya’dan ithal edilen yiyeceklere radyasyon testi yapacağını duyurdu.

    20.00: Reaktör 2’de çekirdek hasarı tespit edildi.
  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    15 MART 2011

    11.00: Reaktör 3’te yeniden patlama oldu.

    16 MART 2011

    16.05: Reaktör 3’üm muhafaza kazanının zarar gördüğü açıklandı.

    16.17: Santral çalışanları için izin verilen maksimum radyasyon seviyesi 100’den 250 milisievert’e çıkarıldı.

    18.00: AB Enerji Komisyonu üyesi Günther Oettinger, Japonya’da yaşananların kontrol edilemediğini söyledi.

    18.09: Yetkililer, reaktör 3 ve 4’ su sıkmaya başladı.

    18.15: Pentagon, Amerikan güvenlik kuvvetleri Fukushima reaktörüne 80 km’den fazla yaklaşmayacağını ilan etti.

    22.50: Amerikan kaynakları, santraldeki nükleer yakıt çubuklarının erimesini engelleyecek suyun tükendiğini bildirdi.
  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    17 MART 2011

    00.22:Nükleer atık havuzlarından radyoaktif sızıntı, bölgedeki bitkileri yok etmeye başladı.

    11.20: Bir Japon yetkili, 5 numaralı reaktördeki ısının yükseldiğini raporladı.

    11.30: Fukushima felaketinden sonra Çin, geçici olarak yeni nükleer santral onaylarını durdurdu.

    11.50: Fukushima sonrası 10.000’den fazla kişi tahliye merkezlerinde ve sağlık ofislerinde radyasyon testi verdi.

    11.53: Helikopterlerin döktüğü tonlarca suya rağmen, reaktör 1’deki radyasyon seviyesi düşürülemedi.

    11.55: Kanada, Amerika ve Güney Kore’nin 80 km tahliye çağrısına katıldı.

    12:00: Hong Kong hükümeti, Tokyo’da bulunan vatandaşlarına Japonya’nın güney kısımlarına doğru taşınmaları gerektiğini duyurdu.
  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    13.30: Radyasyon tehlikesi nedeniyle tedavi görenler farklı bir hastaneye gönderilirken 14 yaşlı hayatını kaybetti.

    13.41: 3 numaralı reaktördeki acil durum ekibi su sıkarak soğutmayı yüksek radyasyon nedeniyle geçici olarak iptal etti.

    14.46: Japonya Nükleer Güvenlik Ajanı, zarar gören reaktör 3’e havadan su atılacağını söyledi.

    14.50: Tokyo Elektrik Şirketi, Higashidori’de planlanan nükleer santralin yapılmayacağını bildirdi.

    16.00: Hidrojen patlamasıyla zarar gören reaktör 1’in soğutması hala bozuk içerisine deniz suyu pompalanmaya çalışıyor ve çekirdek eriyordu.
  • Fukushima felaketi: Terk edilen hayalet şehir! Japaonya'nın Fukushima şehrinde ne kazası oldu ve neden terk edildi?

    18 MART 2011

    11.41: Tokyo İtfaiye Departmanı, santrale özel yangın müdahale araçları gönderdi.

    12.05: BM Nükleer Enerji Ajansı Başkanı Yukiya Amano, ısınan reaktörleri soğutmada zamanla yarışıldığını bildirdi.

    12.15: IAEA’dan alınan bilgiye göre, Fukushima nükleer felaketi seviyesi uluslararası ölçeğe göre 4’ten 5’e çıktı.

    12.36: Soğutmak için kullanılan 64 ton su sonrasında zarar gören 3 reaktörden bulut yükseldi.

    17.30: Radyasyon, Amerika’nın batı sahillerine kadar ulaştı.

    31 Aralık 2011 tarihinde Tepco tarafından, 11 Mart tarihinde saha içinde çalışan 19,594 kişi üzerinde radyasyona maruz kalma incelemeleri yapılmıştır. Felaket için yeterli hazırlık yapılmamış olmasını eleştirenlerin yanı sıra, nükleer santrali işleten Tokyo Electric Power (Tepco) şirketine ve hükümete bir çok suçlama yöneltildi.

    Kaynak: Greenpeace, BBC

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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