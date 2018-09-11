Ronaldo, Neymar, Dybala ve De Bruyne'in başı çektiği bir grup, FIFA 19'daki oyuncu özelliklerinden şikayetçi. FIFA 19'un yeni tanıtım videosu, oyundaki özelliklerini beğenmeyen futbolcuları tiye alıyor. Üstelik bunu, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte yapıyor.

Yayınlanan video, Ronaldo, Dybala ve Neymar gibi yıldızların tepkileriyle başlayıp Kevin De Bruyne'in basın açıklamasıyla devam ediyor. İlerleyen dakikalarda Lacazette, Aubameyang'ın kendisinden daha hızlı olduğunu öğrenince bulunduğu ortamı terk ediyor. Muller de fiziksel özelliklerinin 71 olduğunu görünce kum torbasına vurma ihtiyacı hissediyor. Tabii bütün bunlar kurgu. Ancak EA Sports gerçekten de bu tür reaksiyonlarla karşılaşıyor.

Örneğin geçtiğimiz yıl Manchester City'in sol beki Benjamin Mendy'nin oyundaki genel reytingi hakkındaki şikayeti basına yansımıştı. Mendy, oyuncu özelliklerini beğenmeyip EA Sports'u geçtiğimiz sezonu izlememiş olmakla suçlamıştı...

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