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        Haberler Ekonomi Emlak Fuzul'dan Murat Yıldırım'lı yeni reklam filmi - Emlak Haberleri

        Fuzul'dan Murat Yıldırım'lı yeni reklam filmi

        Fuzul, marka yüzü Murat Yıldırım'ın rol aldığı "Fuzul ile Değişen Hayatlar" adlı reklam filmini yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:32
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        Fuzul'dan yeni reklam filmi
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        Fuzul’un “Yeni Bir Finans” mottolu yapay zekâ destekli reklam filminin devamı niteliğindeki bu yeni film, tasarruf finansman modelinin ardındaki insan hikayelerini anlatıyor.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre yönetmen koltuğunda Serdar Erener’in yer aldığı ve Alametholistic imzası taşıyan reklam filmi, görüntü yönetmeni Veli Kuzlu’nun katkısıyla hayat buluyor. Filmde, farklı meslek gruplarından bireylerin Fuzul ile ev, araç ve iş yeri sahibi olma süreçleri, Murat Yıldırım’ın günlük yaşamda karşılaştığı diyaloglar eşliğinde aktarılıyor.

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        Fuzul Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü Banu Kaşlı Derlen, projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        “Fuzul Ev olarak 33 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarımızın hayallerine ulaşmasında güvenilir bir köprü oluyoruz. 'Fuzul ile Değişen Hayatlar' filmimizle, tasarruf finansman modelimizin salt bir finansal sistemden öte, hayatlara dokunan, somut ve hızlı çözümler sunduğunu vurgulamak istedik.

        Sektörde bugüne kadar birçok ilke imza atmış bir marka olarak, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuk. İnsanların hayatlarına sadece ekonomik değil, duygusal olarak da katkı sunan bir kurum olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Fuzul olarak, faydayı önceleyen yaklaşımımızla her zaman insanı merkeze alan çözümler geliştirdik.

        33 yıldır süregelen bu güçlü hikâyemiz, toplumun güveni ve desteğiyle sadece geçmişte değil, gelecekte de bu ülkenin dört bir yanında aynı kararlılıkla devam edecek. Bizler, sadece ev ve araç sahibi yapan bir finansman kurumu değil; insanların umutlarına ortak olan, onların hayatlarına değer katan bir yol arkadaşıyız.”

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