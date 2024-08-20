Gabriel Sara, Championship'te en iyi 11'e seçildi

Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Ödül Töreni İngiltere'nin Manchester kentindeki Opera Binası'nda düzenlendi. Bu yıl 51.'si düzenlenen geceye birçok yıldız futbolcu ve teknik direktör de katılım gösterdi. Premier Lig'in 2023-2024 sezonunda başarılı performans gösteren futbolcular da bu önemli gecede ödüle layık görüldü.

Premier Lig'de yılın takımında şu isimler yer aldı: "David Raya (Arsenal), William Saliba (Arsenal), Virgil Van Dijk (Liverpool), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Kyle Walker (Manchester City), Rodri (Manchester City), Declan Rice (Arsenal), Martin Odegaard (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)" REKLAM En iyi genç oyuncu: Palmer Chelsea'nin 22 yaşındaki futbolcusu Cole Palmer, 2023-2024 sezonundaki performansıyla Premier League Profesyonel Futbolcular Derneği 'Yılın Genç Oyuncusu' ödülünü kazandı. Palmer, 34 maçta forma giyerken 22 gol, 11 asistle tamamladı.