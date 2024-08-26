Galatasaray 1 milyar TL'lik maça çıkıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray yarın kritik bir müsabakaya çıkacak. Play-off turu ilk maçında İsviçre'de Young Boys'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar rakibi karşısında iki farklı galibiyet arayacak ve Devler Ligi'ne kalmak için uğraşacak. Bu zorlu 90 dakika sarı-kırmızılılar adına 1 milyar TL'den fazla bir meblağ anlamına da gelecek.

UEFA, 1992-93'ten bu yana Şampiyonlar Ligi, adıyla düzenlenen bu organizasyonda bu sezon itibarıyla değişikliğe gidiyor. Bugüne kadar 32 takımla oynanan Şampiyonlar Ligi artık 36 takımla; grup formatıyla değil lig şablonuyla devam edecek. Buna göre gelir dağılımı da değişecek. Dört torbadan sekiz farklı takımla karşılaşacak olan Galatasaray, Young Boys'u eleyip adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırması halinde 18,6 milyon Euro'luk katılım ücretinin de sahibi olacak.

UEFA'nın yeni gelir dağıtımı modeline göre ödül ücretinin yüzde 27,5'u 36 kulüp arasında eşit olarak dağıtılacak. Yüzde 37,5'u ise performansa dayalı ödemeler olacak. Kalan yüzde 35'lim dilim ise 'değer sütunu' aracılığıyla dağıtılacak. Bu da bir kulübün bulunduğu ülkenin yayın haklarının değeri ve UEFA katsayı sıralamasına göre belirlenecek.