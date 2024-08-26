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        Galatasaray 1 milyar TL'lik maça çıkıyor!

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'u eleyip gruplara kalırsa yaklaşık 1 milyar TL'lik gelir elde edecek. UEFA'nın yeni gelir dağıtım modeli, ödülleri performans, yayın hakları ve katsayı sıralamasına göre dağıtıyor. Eğer Galatasaray elenirse, Avrupa Ligi'ne katılarak yaklaşık 10 milyon Euro kazanacak, bu da Şampiyonlar Ligi'nden 20 milyon Euro daha az gelir anlamına gelecek

        Giriş: 26.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:18
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        1 milyar TL'Lik maç!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray yarın kritik bir müsabakaya çıkacak. Play-off turu ilk maçında İsviçre'de Young Boys'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar rakibi karşısında iki farklı galibiyet arayacak ve Devler Ligi'ne kalmak için uğraşacak. Bu zorlu 90 dakika sarı-kırmızılılar adına 1 milyar TL'den fazla bir meblağ anlamına da gelecek.

        UEFA, 1992-93'ten bu yana Şampiyonlar Ligi, adıyla düzenlenen bu organizasyonda bu sezon itibarıyla değişikliğe gidiyor. Bugüne kadar 32 takımla oynanan Şampiyonlar Ligi artık 36 takımla; grup formatıyla değil lig şablonuyla devam edecek. Buna göre gelir dağılımı da değişecek.

        Dört torbadan sekiz farklı takımla karşılaşacak olan Galatasaray, Young Boys'u eleyip adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırması halinde 18,6 milyon Euro'luk katılım ücretinin de sahibi olacak.

        UEFA'nın yeni gelir dağıtımı modeline göre ödül ücretinin yüzde 27,5'u 36 kulüp arasında eşit olarak dağıtılacak. Yüzde 37,5'u ise performansa dayalı ödemeler olacak. Kalan yüzde 35'lim dilim ise 'değer sütunu' aracılığıyla dağıtılacak. Bu da bir kulübün bulunduğu ülkenin yayın haklarının değeri ve UEFA katsayı sıralamasına göre belirlenecek.

        Galatasaray, Devler Ligi'ne kalmayı başarırsa değer sütunundan da yaklaşık 9 milyon Euro'nun daha sahibi olacak. Sarı-kırmızılıların kasasına böylece 30 milyon Euro'ya yakın yani yaklaşık 1 milyar TL'lik gelir girecek.

        Temsilcimiz Young Boys'u eleyemez ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa yaklaşık 10 milyon Euro'luk gelirin sahibi olacak. Bu da sarı-kırmızılıların neredeyse 20 milyon Euro daha az kazanacağı anlamına gelecek.

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