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Galatasaray'a kaybeden Göztepe, buna rağmen umutlu

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından deplasmanda Galatasaray'a 1-0 yenilen ve 2'de 0 yapan Göztepe sezona istediği gibi başlayamazken, Türk Telekom Stadı'nda oynanan pozitif futbol camiaya umut verdi

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 15:26:24 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından deplasmanda Galatasaray'a 1-0 yenilen ve 2'de 0 yapan Göztepe sezona istediği gibi başlayamazken, Türk Telekom Stadı'nda oynanan pozitif futbol camiaya umut verdi. 

Cezalı olan kaleci Beto, orta saha oyuncuları Poko ve Castro'dan yoksun sahaya çıkan İzmir temsilcisi, buna rağmen Galatasaray karşısında dirençli bir futbol ortaya koydu. Zorlu deplasmanda pozisyonlara da giren sarı-kırmızılı ekip, gelecek adına olumlu tablo çizmeyi başardı. Türk Telekom Stadı'nı dolduran 2 bin 500 Göztepeli futbolsever de 90 dakika bitiminde takımını alkışlamayı ihmal etmedi.

BAYRAM BEKTAŞ: "EN AZ BERABERLİĞİN HAKKIMIZI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Teknik direktör Bayram Bektaş puan alabilecekleri bir müsabakadan yenilgiyle dönmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Sahada kendi oyunlarını yansıttıklarını ifade eden genç teknik adam, "Rakibimiz kendi evinde geçen sene hiç yenilmedi. Biz ise sadece kendi futbol mantığımızı yansıtmak için sahaya çıktık. Açıkçası hep atak futbol oynadık. Koşan, savaşan, mücadele eden ve baskı yapan bir görüntümüz vardı. Maalesef gol ararken, hızlı atakta gol yedik. Ben futbolcularımı tebrik ediyorum. Üç önemli eksiğe rağmen ayakta kaldık. En az beraberliğin hakkımızı olduğunu düşünüyorum" dedi. 



"SEZONU BİTİREBİLECEĞİMİZ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bu sezonu geçiş olarak değerlendirdiklerini sözlerine ekleyen Bektaş , "Biz sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz. Elbette düşme korkusu yaşamadan, o bölgenin uzağında kalarak bir maraton seyretmeliyiz" diye konuştu.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda bir türlü beklentileri karşılayamayan golcü Nabil Ghilas, Galatasaray maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Ghilas'ın herhangi bir sakatlığının olmadığı iddia edilirken, İzmir ekibinin santrfor transferi yapar yapmaz Cezayirli futbolcuyla vedalaşacağı bildirildi. 



BORGES VE YASİN TAM İSABET

Göztepe'nin bu sezonki yeni transferleri Celso Borges ve Yasin Öztekin, Galatasaray karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı. Geçen hafta Yeni Malatyaspor maçında oyuna sonradan girip takımı ateşleyen Yasin eski takımı Galatasaray'a karşı da etkili oynadı. Yasin net pozisyonları değerlendirememesine rağmen, hücumda ne kadar etkili olacağını gösterdi. 

Sarı-kırmızılıların son transferi Borges de orta sahada derli toplu bir oyun sergiledi. Deportivo La Coruna'dan 3 yıllığına Göztepe'ye gelen Kosta Rikalı soğuk kanlılığı, oyunu yönlendirmesi ve hareketliliği ile taraftarın beğenisini topladı. Cezalı Beto'nun yerine Süper Lig'de ilk kez kaleye geçen Göktuğ da Onyekuru'nun golüne engel olamasa da görevini yaptı. 

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