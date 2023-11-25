Galatasaray - Alanyaspor maçında ilginç anlar: Hakem Ali Şansalan maça devam edemedi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor karşı karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan mücadelenin 55. dakikasında sakatlandı ve maça devam edemedi.

Ali Şansalan'ın yerine dördüncü hakem Yiğit Arslan görevi devralarak maçın kalanını yönetmek için sahaya çıktı.

Ali Şansalan ise bu dakikadan sonra kenara geldi ve dördüncü hakem olarak mücadeleye devam etti.