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Galatasaray Aqvital FC Csakvar hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 3 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek 23. kez mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, 2023-2024 sezonu öncesi 4. hazırlık maçında bu kez Macaristan 2. Lig ekiplerinden Aqvital FC Csakvarile karşılaşacak. İşte, son olarak Austria Wien ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılıların yeni hazırlık maçı ile ilgili ayrıntılar...