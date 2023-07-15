Galatasaray Aqvital FC Csakvar hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avusturya'da 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Hull City, Kisvarda FC ve Austria Wien'in bu kez köklü Macaristan temsilcisi Aqvital FC Csakvar ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu öncesi çalışmalarını iyice artıran sarı kırmızılıların Aqvital FC Csakvar mücadelesine dair ayrıntıları bir araya getirdik...
Galatasaray Aqvital FC Csakvar hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 3 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek 23. kez mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, 2023-2024 sezonu öncesi 4. hazırlık maçında bu kez Macaristan 2. Lig ekiplerinden Aqvital FC Csakvarile karşılaşacak. İşte, son olarak Austria Wien ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılıların yeni hazırlık maçı ile ilgili ayrıntılar...
GALATASARAY AQVITAL FC CSAKVAR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ınAqvital FC Csakvar ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak.
Mücadelenin GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılılar, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da Bad Waltersdorf’ta sürdürecek.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonucunda Galatasaray, Makedonya ekibi FC Struga ile Litvanya temsilcisi FK Žalgiris Vilnius eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.
GALATASARAY'IN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?
Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.