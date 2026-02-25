Canlı
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi!

        TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar ve kişileri açıkladı.

        Buna göre, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

        "Kocaelispor Kulübü’nün 20.02.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Konyaspor Kulübü’nün 21.02.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Galatasaray Kulübü’nün 21.02.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 21.02.2026 tarihinde yayınlanan ve kulüp resmi internet sitesinden 22.02.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımlardaki açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 21.02.2026 tarihinde yayınlanan ve kulüp resmi internet sitesinden 22.02.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımlardaki açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Kayserispor Kulübü’nün 22.02.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Baki Ersoy’un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Antalyaspor Kulübü’nün 22.02.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Gaziantep FK'nın 22.02.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Samsunspor Kulübü’nün 22.02.2026 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Samsunspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Beşiktaş Kulübü’nün 22.02.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Göztepe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Göztepe Kulübü’nün 22.02.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Göztepe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Fenerbahçe Kulübü’nün 23.02.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Kasımpaşa Kulübü’nün 23.02.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        Kasımpaşa Kulübü kaleci antrenörü Özden Öngün’ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 24.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        Kasımpaşa Kulübü antrenörü Hakan Özmert’in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca 24.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        NE OLMUŞTU?

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçının ardından yaşananlar ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun paylaşımıyla ilgili GSYİAD’ın iftar organizasyonunda gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

        Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

        "BELLİ Kİ ÖZEL MAÇLAR İÇİN HAZIRLANAN BİR HAKEM!"

        "Galatasaray olarak biz her zaman adalet, hakkın ve emeğin savunucusu olduk. Üzülerek söylüyorum ki dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimi ile karşılaştık. Verilmeyen golümüzün benzeri, bugün başka maçta verildi! Maçımızda görevlendirilen VAR hakemi, dört ay Süper Lig'de bir maçta görev almamış. Neden görev almamış? Belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem! Bundan başka türlü düşünemiyorum. Nereden tutsan elinde kalan bir MHK var karşımızda! Bu rezilliğin sorumlusu MHK hala koltuğunda oturmaya devam ediyor! Başkaları gibi imtiyaz, ayrıcalık değil sadece adalet istiyoruz. Kuralların herkese aynı uygulanmasını istiyoruz. Son 3 senede olduğu gibi Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz!"

        "GALATASARAY'IN 500 YILLIK KÜLTÜRÜNDE AYAK OYUNLARI YOKTUR"

        "Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları yoktur. Galatasaray'ın özünde sahada kalmak ve bu kirli ayak oyunlarını bozmak vardır. Son 3 yıldır bu ve benzeri oyunları bertaraf ederek şampiyon olduk! Bu sene de olacağız!"

        "GEREKLİ AKSİYONLARI ALACAĞIZ"

        "Değerli arkadaşlar, geçmişte olduğu gibi bugün de gerekli aksiyonları alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. TFF ve ilgili kurulları, Galatasaray'a karşı oynanan bu kirli oyunlarda ya Galatasaray'ın yanında olacaklar ya da kendileri de bu oyunun bir aktörü olduklarını kabul edecekler. Başka bir yolu yoktur."

        "BU SEZON DA BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

        "Galatasaray'ı sportif başarıda sürdürülebilir başarıya ulaştırmak, mali yapısını güçlendirmek ve rakibimizin önüne geçmek için çalışıyoruz. Şu anda planlanan kirli oyun ise bunu engellemek içindir! Galatasaray'ı sahada yenemeyenler, bizi yanlarına, kendi vasat dünyalarına çekmek için çalışıyorlar! Kimse merak etmesin, kimse endişe etmesin! Bu sezon da biz şampiyon olacağız."

