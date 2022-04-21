Galatasaray'da seçim rüzgarlı devam ediyor. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrası seçime gidileceği kesinleşmiş ama mahkemeden gelen tedbir kararı sonrası seçim bir kez daha ertelenmişti. Peki, yeni seçim ne zaman?



GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN?



Sarı kırmızılı kulüp, eğer tedbir kararı kalkarsa 30 Nisan Cumartesi, kalkmazsa büyük ihtimalle 28 Mayıs Cumartesi günü bir kez daha seçimli kongreye gidecek. İşte Galatasaray'ın başkan adayları...