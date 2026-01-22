Galatasaray Çağdaş Faktoring: 64 - ZVVZ USK Praha: 71 | MAÇ SONUCU

Bahçelievler'de balkondan düşen sanatçı Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti

Bahçelievler'de, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu binanın (48) 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Gedik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Merkez Mahallesi'nde dün saat 22.38 sıralarında meydana geldi. İst... Daha Fazla Göster Bahçelievler'de, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu binanın (48) 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Gedik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Merkez Mahallesi'nde dün saat 22.38 sıralarında meydana geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan bahçeye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gedik'i ambulansla hastaneye götürdü. Gedik burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemelerin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Daha Az Göster