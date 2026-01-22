Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 64 - ZVVZ USK Praha: 71 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 64 - ZVVZ USK Praha: 71 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague E Grubu 4'üncü maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi ZVVZ USK Praha'ya 71-64 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 22:17 Güncelleme: 22.01.2026 - 22:17
        Kadınlar EuroLeague E Grubu 4’üncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, ağırladığı Çekya ekibi ZVVZ USK Praha’ya 71-64 yenildi.

        SALON: Sinan Erdem

        HAKEMLER: Stylianos Simeonidis, Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu, Sava Cetkovic

        GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Johannes 18, Juhasz 8, Kuier 14, Smalls 6, Oblak 7, Williams 6, Derin Erdoğan 4, Ayşe Cora Yamaner 1, Gökşen Fıtık, Elif Bayram

        ZVVZ USK PRAHA: Carleton 5, Cazorla 2, Jones 8, Ayayi 10, Astier 16, Salaun 16, Hof 4, Cechova 4, Malikova 3, Pribylova 3

        1’İNCİ PERİYOT: 11-23

        DEVRE: 31-48

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 45-63

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 64-71

