        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basket Landes'e konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basket Landes'e konuk oluyor

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ikinci maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

        24.02.2026 - 10:34
        Galatasaray, Fransız ekibine konuk oluyor!

        FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yarın Fransız ekibi Basket Landes'e konuk olacak.

        Espace Francois Mitterrand'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

        Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında sahasında rakibini 81-72 mağlup etti.

        Turda iki galibiyete ulaşan ekipler Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda ise üçüncü karşılaşma, 3 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

