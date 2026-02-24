Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basket Landes'e konuk oluyor

Hacıosman Metro İstasyonunda Aylin'in ölümü: 'Akran zorbalığı' iddiası

SARIYER M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'ne gelen 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü raylara atladıktan sonra trenin altına kalarak (17) hayatını kaybettti. Görgülü'nün cenazesi Sarıyer'de toprağa verildi. Arkadaşları, Aylin'in akran zorbalığına maruz kaldığını öne sürdü. Bir müzik grubunda şark... Daha Fazla Göster SARIYER M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'ne gelen 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü raylara atladıktan sonra trenin altına kalarak (17) hayatını kaybettti. Görgülü'nün cenazesi Sarıyer'de toprağa verildi. Arkadaşları, Aylin'in akran zorbalığına maruz kaldığını öne sürdü. Bir müzik grubunda şarkı söyleyen Aylin'in arkadaşına attığı mesajda 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi. (DHA) Daha Az Göster