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        Haberler Spor Basketbol TKBL Galatasaray Çağdaş Faktoring, Elizabeth Williams'ı transfer etti - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Elizabeth Williams'ı transfer etti

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:27
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        Galatasaray, Elizabeth Williams'ı transfer etti!
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li pivot Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Williams, kariyerinde daha önce Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet ve BOTAŞ formaları giymişti.

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