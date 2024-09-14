Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini devam ettirmek isterken; konuk takım ise 2 maçlık puan hasretini dindirme peşinde... Icardi'nin yokluğunda forvette kimin olacağı merak edilirken, teknik direktör Okan Buruk bu konuda kararını verdi. İşte G.Saray'ın muhtemel 11'i...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
G.SARAY'DA 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
CİMBOM'DAN 3 MAÇTA 9 GOL
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 9 gol kaydetti. Cimbom, ligde çıktığı 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı.
SON 4 MAÇTA ASLAN GALİP
Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı. Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.
45. RANDEVU
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 45. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
OSIMHEN VE JAKOBS SİFTAH PEŞİNDE
Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.
İşte G.Saray'ın Ç. Rizespor maçı muhtemel 11'i...
FERNANDO MUSLERA
ELIAS JELERT
VICTOR NELSSON
DAVINSON SANCHEZ
BERKAN KUTLU
LUCAS TORREIRA
GABRIEL SARA
YUNUS AKGÜN