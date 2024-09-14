Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

45. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 45. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.