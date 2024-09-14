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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini devam ettirmek isterken; konuk takım ise 2 maçlık puan hasretini dindirme peşinde... Icardi'nin yokluğunda forvette kimin olacağı merak edilirken, teknik direktör Okan Buruk bu konuda kararını verdi. İşte G.Saray'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:12
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        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        2

        G.SARAY'DA 2 EKSİK

        Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

        3

        CİMBOM'DAN 3 MAÇTA 9 GOL

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 9 gol kaydetti. Cimbom, ligde çıktığı 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı.

        4

        SON 4 MAÇTA ASLAN GALİP

        Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı. Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

        5

        45. RANDEVU

        Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 45. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

        6

        OSIMHEN VE JAKOBS SİFTAH PEŞİNDE

        Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

        7

        İşte G.Saray'ın Ç. Rizespor maçı muhtemel 11'i...

        8

        FERNANDO MUSLERA

        9

        ELIAS JELERT

        10

        VICTOR NELSSON

        11

        DAVINSON SANCHEZ

        12

        BERKAN KUTLU

        13

        LUCAS TORREIRA

        14

        GABRIEL SARA

        15

        YUNUS AKGÜN

        16

        DRIES MERTENS

        17

        BARIŞ ALPER YILMAZ

        18

        MICHY BATSHUAYI

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