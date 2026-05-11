1 Temmuz 2022 tarihi, Galatasaray için dönüm noktası oldu... Fenerbahçe'nin de istediği Abdülkerim Bardakcı çubukluyu değil parçalıyı giydi; ligde de kırılma yarattı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray hem yönetim hem idari hem yeşil sahada ayağa kalkmak istiyordu.

DÖNÜM NOKTASI 1 TEMMUZ 2022

1 Temmuz 2022 tarihi sadece Galatasaray için değil yakın dönem Türk futbolu için de dönüm noktalarından biri oldu.

Konyaspor'da yükselen formuyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin listesindeydi.

REKLAM

ROTASI KADIKÖY DEĞİL, FLORYA OLDU

Maddi anlaşmazlıklar çıkınca Abdülkerim'in rotası Kadıköy değil Florya oldu...

2022-23 sezonuna kötü başlayan ancak devamında formayı kimseye kaptırmayan milli savunmacı dört sezonda Galatasaray'da önce demirbaş oldu ardından kaptan...

SELÇUK İNAN ETKİSİ YARATTI!

Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çekici performans sergileyen Abdülkerim'in Galatasaray'a transferi; 2011'de Selçuk İnan'ın yarattığı kırılmaya benzerini yaşattı.

2010-11'de yine çok kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray, Fenerbahçe'yle yarışa girmiş; Selçuk İnan'ı renklerine bağlamıştı.

Galatasaray, Selçuk İnan'ın transferi sonrasındaki dört sezonda üç şampiyonluk yaşamıştı.