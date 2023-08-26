Galatasaray'da ayrılıklar kapıda

Galatasaray, takımda düşünülmeyen oyunculara veda edecek. Yaz transfer döneminde birçok önemli futbolcuyu transfer eden sarı kırmızılılarda bir kadro şişkinliği oluştu.

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Yönetim bu nedenle bazı oyuncuları bonservisiyle veya kiralık olarak başka kulüplere gönderdi.