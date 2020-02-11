Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Geçtiğimiz yılın mart ayında gerçekleşen mali genel kurulda yönetim idari yönden ibra edilmeyince Galatasaray'da deprem etkisi yaşanmıştı. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; aradan geçen yaklaşık 1 yılın ardından beklenen gün geldi çattı… Başkanlık süresinin bitimine normal şartlar altında 1 yıldan daha uzun zaman olan başkan Mustafa Cengiz, göreve geldiğinden bu yana en stresli gününü belki de bugün yaşayacak.

Mali yönden ibra edip, idari yönden ibra etmeyen genel kurul kararına tedbir koydurarak görevine devam eden Cengiz yönetimi için nihai kararın bugün çıkması bekleniyor. Ters bir sonuçta seçime gitmek zorunda olan Cengiz yönetimi, olası bir seçimde ise aday olamayacak. Ancak Sarı-Kırmızılı kurmaylar bugün görülecek dava öncesi fazla endişeli değil…

Zira mahkemenin daha önce yaşanan Adnan Polat’ın ibrasızlık durumunda Polat’ı aklarken, tek ibranıın baz alınması gerektiğine kanaat getirmişti. Aradan geçen yılların ardından yine aynı sorunla yüzleşen Galatasaray’da bu davadan emsal karar çıkması bekleniyor. Mali yönden ibra edildikleri için rahat olan Cengiz yönetiminin, tek ibrayı kabul etmesi beklenen mahkemenin sonucuna göre mecburen seçime gitmek zorunda kalmayacakları görüşünde oldukları kaydedildi.