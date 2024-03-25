Galatasaray'da fikstür rahatlığı: 9 maçı kaldı!

Galatasaray'ı, milli ara dönüşü rahat bir fikstür bekliyor. Bu sezon şu ana dek 47 resmi maça çıkan sarı kırmızılılar, üç kulvarda mücadele ediyordu.

Geçtiğimiz ay UEFA Avrupa Ligi'ne ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Okan Buruk'un ekibi, tamamen Trendyol Süper Lig'e odaklanmış durumda.

Galatasaray'ın ligde oynayacağı 8 karşılaşma kaldı. 7 Nisan'daki Süper Kupa maçıyla birlikte sarı kırmızılılar, sezon sonuna dek toplam 9 mücadeleye çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa sonrası lig takvimini henüz açıklamadı. Ancak sezonun 26 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor. REKLAM