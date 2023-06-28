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Galatasaray'da forvet arayışı

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fiorentina forması giyen Luka Jovic ile ilgileniyor. İşte detaylar

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  • Galatasaray'da forvet arayışı - Luka Jovic bombası - Son dakika GS transfer haberleri

    Galatasaray'da transfer arayışları sürüyor.
  • Galatasaray'da forvet arayışı - Luka Jovic bombası - Son dakika GS transfer haberleri

    Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde takımdaki eksik bölgeleri tamamlamayı planlıyor. Yönetim, özellikle forvet hamlesi için yoğun çaba harcıyor.
  • Galatasaray'da forvet arayışı - Luka Jovic bombası - Son dakika GS transfer haberleri

    Galatasaray'ın hücumda ilk önceliği, Mauro Icardi'nin bonservisini almak... 
  • Galatasaray'da forvet arayışı - Luka Jovic bombası - Son dakika GS transfer haberleri

    Ancak sarı kırmızılılar, Arjantinli golcünün yanı sıra hücuma bir takviye daha yapmak istiyor.
  • Galatasaray'da forvet arayışı - Luka Jovic bombası - Son dakika GS transfer haberleri

    Lyon'dan ayrılan Moussa Dembele ile görüşmelerde aşama kaydeden yönetim, diğer alternatifleri de değerlendiriyor.
  • Galatasaray'da forvet arayışı - Luka Jovic bombası - Son dakika GS transfer haberleri

    Sarı kırmızılılar, maliyet açısından en mantıklı hamleyi yapmayı amaçlıyor.
  • Galatasaray'da forvet arayışı - Luka Jovic bombası - Son dakika GS transfer haberleri

    Galatasaray, son olarak Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i listesine aldı.
  • Galatasaray'da forvet arayışı - Luka Jovic bombası - Son dakika GS transfer haberleri

    Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek Sırp forvet, ikna edilmeye çalışılıyor.
  • Galatasaray'da forvet arayışı - Luka Jovic bombası - Son dakika GS transfer haberleri

    Fiorentina kulübünün, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatma opsiyonu bulunuyor.
  • Galatasaray'da forvet arayışı - Luka Jovic bombası - Son dakika GS transfer haberleri

    İtalyan ekibinin opsiyonu kullanmaması durumunda Galatasaray'ın, girişimleri hızlandıracağı öğrenildi.
  • Galatasaray'da forvet arayışı - Luka Jovic bombası - Son dakika GS transfer haberleri

    Luka Jovic, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla tüm kulvarda toplam 50 resmi maça çıktı.
  • Galatasaray'da forvet arayışı - Luka Jovic bombası - Son dakika GS transfer haberleri

    25 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 13 kez fileleri havalandırdı, 5 de gol pası verdi.

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