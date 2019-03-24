Galatasaray'ın dün yapılan Mali ve İdari Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı... 13 saat süren toplantı sırasında Mustafa Cengiz yönetimi, ilk dönemiyle mali ve idari yönden ibra edilirken; 2. dönem mali yönden ibrayı aldı ancak 27 oy farkla yönetsel olarak aklanmadı.

29 Mayıs- 31 Aralık 2018 idari yönden yapılan oylamada oylar yakın görününce iki kez daha sayıma geçildi. Cengiz ve yönetimi 358'e 331 oyla aklanmadı. Bu şok karar üzerine Mustafa Cengiz yönetiminin bir ay içinde yani 23 Nisan'a kadar seçim kararı alması gerekiyor. Tüzük gereği ise Mustafa Cengiz bir dönem aday olamayacak ve başkanlığı düşecek.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN VİDEO!

Galatasaray Kulübü’nün dün gerçekleştirdiği Genel Kurul’un yankıları büyüyerek devam ediyor. Mali Genel Kurul’da ikinci dönemi idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminde yer alan yönetici Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından ibra oylamasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

— Mahmut Recevik (@mahmutrecevik) March 24, 2019

İbra oylamasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Recevik, ‘Evet’ yönünde oy kullananların sayısının daha fazla olduğu ileri sürerek, “Galatasaraylılar bu videoyu izleyin, konuşmaları dinleyin. İlk oylamada evet oyları, hayır oylarından fazlaydı. Divandakiler bunu görmezden gelip oylamayı tekrar ettirdiler. Galatasaraylılar bunu unutmaz” yorumunu yaptı.

YÖNETİM KURULU NE DEDİ?



Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Savaş Özüdoğru, ibra kararı çıkmayan Genel Kurul toplantısının ardından camiaya seslendi. Her zaman Galatasaray’ın birer neferi olduklarını belirten Özüdoğru, “Galatasaray camiası bu sayıları unutmasın...358-331. Alnımız ak. Galatasaray’ın bir kuruşuna halel getirmedik. Mali genel kurulda mali olarak ibra edilip, idari olarak bu garip süreci yaşadık! Başka kim yaşadı? Kimler yaşamadı? Başka sorum yok! ‘Seçime’ götürmek için böyle bir yola başvuranların eski başkanların, başkan adaylarının, ekiplerinin de dürüst mücadele etmek yerine verdikleri oyların, bilinçli aldıkları kararların takdiri Galatasaray camiasınındır! Arada yanımıza gelenlere, perde arkasından önünden konuşanlara, birleştirme bahanesiyle çukur kazanlara, ikbal peşinde yanlış işlere dalanlara...O çukur bize değil kazana zarar! En çok da mücadele ettiğim deyip sonra onunla saf tutanlara....Yazık Galatasaray’ımıza! Tabii sizin ‘ya seçime gidersin ya da ibra olmazsın’ sözlerinize karşı biz de ne demek derhal diyecektik değil mi? Yaptıklarımız ortada mali olarak ibra edip sizin yaptıklarınız da ortada. Biz yalanı yanlışı bilmeyiz. Kimseye eyvallahımız yok. Galatasaray’ın neferiyiz!” açıklamasını yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise organize bir grup tarafından hakarete uğradıklarını belirterek, “Galatasaray’ın başarılı olmasından başka bir derdimiz olmadı, hayırlısı olsun. Şampiyon olmuş, var gücüyle çalışarak borçları azaltıp kulübü kara geçirmiş bir yönetim, yeni bir şampiyonluğa koşarken, üye alımında Tüzük hükümlerini uyguladı diye genel kurul toplantısında gün boyu organize bir grup tarafından hakarete uğramış ve ibra edilmemiştir” dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da sosyal medya hesabından sadece, “Bunu hak etmedik” yorumunu yaptı.