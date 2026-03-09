Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi 'sarı' alarm! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi 'sarı' alarm!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'la karşılaşacak Galatasaray'da, mücadele öncesi sarı kart alarmı verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 17:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiliz devi Liverpool'la karşılaşacak Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        2

        Bu oyuncular yarınki maçta kart görmeleri halinde, İngiltere'deki rövanş maçında forma giyemeyecek.

        3

        Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk da, kart sınırında bulunuyor.

        4

        İşte G.Saray'ın Liverpool maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan isimler...

        5

        UĞURCAN ÇAKIR

        6

        ROLAND SALLAI

        7

        DAVINSON SANCHEZ

        8

        ABDÜLKERİM BARDAKCI

        9

        ISMAIL JAKOBS

        10

        NOA LANG

        11

        VICTOR OSIMHEN

        12

        OKAN BURUK

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        El freni faciasında kahreden detay!
        El freni faciasında kahreden detay!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları