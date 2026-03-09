Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi 'sarı' alarm!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'la karşılaşacak Galatasaray'da, mücadele öncesi sarı kart alarmı verildi.
Giriş: 09.03.2026 - 17:30 Güncelleme:
1
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiliz devi Liverpool'la karşılaşacak Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
2
Bu oyuncular yarınki maçta kart görmeleri halinde, İngiltere'deki rövanş maçında forma giyemeyecek.
3
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk da, kart sınırında bulunuyor.
4
İşte G.Saray'ın Liverpool maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan isimler...
5
UĞURCAN ÇAKIR
6
ROLAND SALLAI
7
DAVINSON SANCHEZ
8
ABDÜLKERİM BARDAKCI
9
ISMAIL JAKOBS