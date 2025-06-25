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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Morata için ayrılık iddiası! Como'dan teklif var - Futbol Haberleri

        Morata için ayrılık iddiası! Como'dan teklif var

        Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Alvaro Morata için flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İspanyol golcünün Galatasaray'dan ayrılmak istediğini belirtirken, Serie A ekibi Como'nun tecrübeli santrfora teklifte bulunduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:48
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        Galatasaray'a 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde imza atan Alvaro Morata'nın sarı-kırmızılılardaki geleceği henüz netleşmezken, İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

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        33 yaşındaki İspanyol golcüye İtalya Serie A ekibi Como'nun talip olduğu öne sürüldü.

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        Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Como, Morata'ya resmi teklifte bulunurken, tecrübeli santrforun da Galatasaray'dan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

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        Morata'nın Milan'da da kariyerine devam etmek istemediği ve kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye aldığı vurgulandı.

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        Alvaro Morata, Galatasaray ile 16 resmi maçta forma giyerken, 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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        İspanyol golcünün Galatasaray ile kiralık sözleşmesi 20 Ocak 2026'da sona erecek. Morata'nın sözleşmesinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

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