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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

Avrupa'dan birçok kulübü peşine takan Sacha Boey'in transferine vize çıkmadı! Galatasaray, Sporting ve Udinese'nin transfer teklifi yaptığı Fransız oyuncuyu devre arasında satmayı düşünmüyor

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  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Sacha Boey'e vize çıkmadı!
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    Sağ beki Pedro Porro'yu Tottenham'a satmaya hazırlanan Sporting, Sacha Boey'i gündemine aldı.
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

     

    Listesinde Pol Lirola'nın da bulunduğu Sporting'in resmi teklif yapmak için hazırlandığı öğrenilirken Galatasaray yönetimi de Sacha Boey gündemini masaya yatırdı.

     
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    Okan Buruk'un oyuncudan memnun olduğu ve devre arasında takımda taşları yerinden oynatabilecek bir ayrılığa sıcak bakmadığu öğrenildi.
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    Sacha Boey'in bu performansıyla yazın da benzer ilgi ve teklifleri alacağını düşünen Galatasaray yönetimi de Okan Buruk'la benzer görüşte. 
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    Sarı-kırmızılı idareciler, şampiyonluk yarışında bu tarz ayrılıkların takımı bozabileceğini düşünüyor. 

     
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    Sporting ve Udinese'nin konuşulan tekliflerini yetersiz bulan sarı-kırmızılılar, Boey'in bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirledi.
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    Galatasaray yönetimi devre arasındaki bir ayrılık için ise 15 milyon euro'dan daha fazla rakamlarla masaya oturmayı planlıyor. 
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    SEZON BAŞINDA KADRO DIŞIYDI!

    Galatasaray'da seçim sonrasında teknik heyetle birlikte sezon açılış tarihleri de değişmişti. Öne çekilen tarihte İstanbul'a gelemeyeceğini belirten Sacha Boey kadro dışı kalmıştı. 
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    Buna rağmen ilk resmi maçta formayı sırtına geçiren ve bir daha kaptırmayan genç futbolcu transferin de gözdesi oldu.

     
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiği maçta gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden biri olan Sacha Boey için ünlü menajer George Gardi'den geçen günlerde açıklama gelmişti.
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    Tuttomercatoweb'e konuşan Menajer George Gardi, "Sacha Boey günümüzün futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu. Bugün Avrupa'da onun gibi futbolcuları kadronuza katabilmek için ekonomik olarak büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor." demişti.

     
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    Galatasaray'da forma giymenin kolay olmadığının altını çizen Gardi, "Galatasaray formasını giyip, oynamak kolay değil. Bunun için büyük bir karakterinizin, özgüveninizin olması gerekiyor. Birçok kişi bunu başaramadı." şeklinde konuşmuştu. 
  • Galatasaray'da Sacha Boey kararı verildi!

    Sacha Boey'e teklifler olduğunu söyleyen George Gardi, "İtalya'dan da teklifler var. Ancak yalnızca doğru koşullar altında hareket edecek." demişti.

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