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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da şubelerin görev dağılımı belli oldu

        Galatasaray'da şubelerin görev dağılımı belli oldu

        Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        G.Saray'da görev dağılımı belli oldu

        Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 93. yönetim kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:

        Erkek Basketbol: Mecit Mert Çetinkaya

        Kadın Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara

        Tekerlekli Sandalye Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara

        Kadın Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

        Erkek Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

        Yelken: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

        Kürek: Metin Öztürk

        Sutopu: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

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        Yüzme: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

        Otizm Yüzme Şubesi: Tanur Lara Yılmaz

        Atletizm: Eray Yazgan, Mecit Mert Çetinkaya

        Judo: Emir Aral

        Binicilik: Metin Öztürk, Ozan Bingöl Yurtsever

        Briç: Mehmet Saruhan Cibara

        Tenis: Mehmet Saruhan Cibara

        Espor: Ozan Bingöl Yurtsever

        Satranç: Tanur Lara Yılmaz

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