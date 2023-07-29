Galatasaray'da yerli harekatı: Kerem Demirbay ve Günay Güvenç imzaya yakın!

Diğer yandan Galatasaray, yerli kaleci takviyesi için de Günay Güvenç'te karar kıldı.

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Günay için 250 bin avro ödeyecek Galatasaray, Güney ekibine Baran Aksaka ve Batuhan Şen'i de kiralık olarak vermeyi düşünüyor.