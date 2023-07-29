Galatasaray'da yerli harekatı: Kerem Demirbay ve Günay Güvenç imzaya yakın!
Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için de gaza basmıştı. Sarı-kırmızlılar iki transferde sona yaklaştı. Galatasaray'ın Kerem Demirbay ve Günay Güvenç transferlerini önümüzdeki günlerde bitirmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna Angelino, Bakambu, Zaha ve Icardi gibi yıldız isimleri kattı.
Sarı kırmızılılar, yerli oyuncu rotasyonunu da güçlendirmek istiyor.
Galatasaray, özellikle orta saha ve yerli kaleci transferi konusunda aşama kaydetti.
KEREM DEMİRBAY İMZA AŞAMASINDA
Sarı kırmızılılar, uzun zamandır görüştüğü Kerem Demirbay'ı renklerine bağlamaya çok yakın.
30 yaşındaki oyuncu için Bayer Leverkusen ile pazarlıklarını sürdüren yönetimin, orta yolu bulmak üzere olduğu öğrenildi.
2019/20 sezonunun başında 32 milyon Euro karşılığında kırmızı siyahlı ekibe transfer olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübü ile toplamda 149 maça çıkarken, 15 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.
GÜNAY GÜVENÇ'TE PÜRÜZLER GİDERİLDİ
Diğer yandan Galatasaray, yerli kaleci takviyesi için de Günay Güvenç'te karar kıldı.
Oyuncuyla anlaşan sarı kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü'yle de pürüzleri giderdi.
Günay için 250 bin avro ödeyecek Galatasaray, Güney ekibine Baran Aksaka ve Batuhan Şen'i de kiralık olarak vermeyi düşünüyor.