Galatasaray'dan Anıtkabir'e ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Özbek'e ziyarette, yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) yöneticileri eşlik etti.

Sarı-kırmızılılar, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başkan Dursun Aydın Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bize emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizin ilke ve değerleri, Galatasaray Spor Kulübünün daima yolunu aydınlatan en güçlü rehber olmuştur. Cumhuriyet, fırsat eşitliğinin, çağdaşlaşmanın, özgüvenin ve aydınlık yarınlara duyulan inancın en büyük eseridir. Galatasaray camiası olarak yetiştirdiğimiz nesillerde ve temsil ettiğimiz değerlerde bu mirası yaşatmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Sizden aldığımız ilhamla gençlerimize güvenmeye, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye ve Cumhuriyetimizin değerlerini gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz. Galatasaray camiası adına, emanetinize ve gösterdiğiniz hedeflere bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve şükranla eğiliyoruz."