Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e tebrik!
Galatasaray, Copa America'da finale çıkan Kolombiya'da forma giyen oyuncusu Davinson Sanchezi kutladı
Galatasaray Kulübü, ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da yarı final maçında Uruguay'ı 1-0 yenerek finale yükselen Kolombiya'da forma giyen oyuncusu Davinson Sanchez için tebrik mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, maçın ardından yaptığı açıklamada takımıyla adını finale yazdıran oyuncusunu kutlayarak, "Kupa Amerika’da, ülkesi Kolombiya ile adını finale yazdıran oyuncumuz Davinson Sanchez'i tebrik ediyoruz!" denildi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Uruguay'a karşı oynanan yarı final maçının tamamında forma giydi.
2024 Kupa Amerika finalinde Kolombiya ile Arjantin, 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te karşı karşıya gelecek.