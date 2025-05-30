Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'a kıskaç!

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Türkiye’deki yatırımlarıyla ilgilenmek üzere ülkeye geldi.

Ancak bu ziyaret sadece ticari değil, aynı zamanda sportif açıdan da dikkat çekici gelişmelere sahne oldu.

Galatasaray, bir süredir İlkay'ın transferi için oyuncunun ailesiyle -özellikle babası ve abisiyle- temas halinde. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katma arzusunu bir kez daha iletti. İlkay Gündoğan ise Galatasaray’da oynamak istiyor ancak şartların oluşması gerektiğini belirtiyor.

Tecrübeli yıldız Manchester City’nin hem kendisiyle ilgili hem de kulübün gelecek planlarını ve özellikle 2025’te düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası’na göre hareket etmeyi planlıyor. Bu sezon Manchester City formasıyla 50 resmi maça çıkan İlkay, 3 gol atıp 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.