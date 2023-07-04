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Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi: Yerli statüsü avantajı!

Transferde atağa kalkan Galatasaray, forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Roma forması giyen Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

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  • Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi: Yerli statüsü avantajı!

    Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, hücum bölgesini güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.
  • Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi: Yerli statüsü avantajı!

    Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasından sonra hücum bölgesinde güç kaybeden Galatasaray, geçen yıl da gündeme gelen Eldor Shomurodov ile ilgileniyor.
  • Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi: Yerli statüsü avantajı!

    28 yaşındaki futbolcuyu as kadroda düşünmeyen Roma, oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.
  • Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi: Yerli statüsü avantajı!

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kuralıyla birlikte, Türki Cumhuriyetler'de doğmuş oyunculardan biri kadroda yerli statüsünde sayılabilecek. Özbekistan doğumlu Shomurodov da bu nedenle yabancı kontenjanını doldurmayacak.
  • Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi: Yerli statüsü avantajı!

    Eldor Shomurodov, 2021 yılında 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle Genoa'dan Roma'ya transfer oldu. Özbek futbolcu, geçen sezon devre arasında Spezia'ya kiralandı.
  • Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi: Yerli statüsü avantajı!

    Shomurodov, geçen sezon Spezia ve Roma'da 24 maça çıktı. 28 yaşındaki oyuncu bu süreçte 2 gol, 2 asist üretti.

     
  • Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi: Yerli statüsü avantajı!

    Santrfor, sol açık ve sağ açıkta oynayabilen 1.90'lık futbolcunun kariyerinde toplamda 257 maçta 52 golü, 25 de asisti bulunuyor. 

     
  • Galatasaray'dan Shomurodov hamlesi: Yerli statüsü avantajı!

    Özbek futbolcu, Roma'dan önce Genoa, Rostov, Bunyodkor ve FK Mubarek takımlarının formasını da terletmişti. 

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