Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri (14 Ağustos 2018)
14.08.2018 - 10:25 | Güncelleme:
Süper Lig'deki ilk maçını kayıpsız atlatan Galatasaray'da transferde gaza basıldı. Sarı-Kırmızılılar, 4 oyuncu için temaslarını artırdı. Gervinho yönetimi ikiye böldü. Gomis'e bir talip daha. Denayer'de gelişmeler yaşandı. Luiz sürprizi. Ruslar Maicon için geliyor. Detaylar haberimizde
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G.Saray transferde son günü kadar yoğun bir mesai harcayacak. Sarı-Kırmızılılar, Ağustos ayının son gününe kadar 4 yıldızın işini bitirmekte kararlı.
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Aslan, Sociedad forması giyen stoper Hector Moreno, Alanyaspor'dan Emre Akbaba, Stoke City'den Ndiaye ve Zenit'ten Artem Dzyuba'yı almakta kararlı.
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Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Ne olursa olsun bu 4 ismi istiyorum. Bu futbolcuları kadromuza katarsak edersek daha da güçleniriz" dedi.
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G.Saray Yönetimi'nin Carole'ü satar satmaz Emre Akbaba'yı bonservisiyle birlikte Alanya'dan transfer edecek. Bilindiği gibi genç yıldız da her fırsatta G.Saray'da oynamak istediğini belirtiyor. Cimbom, Emre Akbaba dışındaki 3 yıldızı ise kiralayacak.
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30 yaşındaki İspanyol stoper Moreno'nun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ndiaye ve Dzyuba'da da sona doğru gelindi.
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Artem Dzyuba, Rus Milli Takımı'nda 28 kez forma giydi. 29 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 14 kez gol sevinci yaşadı. Dzyuba'nın sözleşmesi 2020'de bitiyor. 1.96'lık dev golcü, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde üst sıralarda yer alıyor. (Fotomaç)
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GERVİNHO KRİZİ
Bafetimbi Gomis ile yaşanan zam krizinin ardından forvet arayışları hızlanırken Gervinho gündemdeki yerini koruyor.
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Taraftar da Arsenal, Lille, Roma gibi takımlarda ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle adından söz ettiren Fildişili yıldızı, sarı-kırmızılı forma altında görmeyi çok istiyor.
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Hebei Fortune takımının yeni hocası tarafından kadro dışı bırakılan oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.
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Ancak yönetim kanadı, Gervinho'nun transferi konusunda ikiye bölünmüş durumda... Gomis benzeri sorunlar yaşanabileceğini belirterek bazı yöneticilerin, transfere muhalefet ettiği belirtiliyor.
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Bu arada 31 yaşındaki golcüyle menajerler aracılığıyla görüşmelerin sürdüğü, Fransız ve Arap takımlarıyla anılan Gomis'in ayrılması halinde Başkan Cengiz'in inisiyatif kullanarak transferi bitireceği öğrenildi. (Fotomaç)
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GOMİS'E YENİ TALİP
Bafetimbi Gomis'in adı bu kez de Nice ile anılmaya başlandı. Mario Balotelli'nin idmanlara katılmasına rağmen Nice'le sözleşme yenilemediği ortamda Fransız ekibinin, Çin'den ayrılan Anthony Modeste ve Gomis'i listesine aldığı iddia edildi.
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Ayrıca Birleşik Arap Emirliklerinden de başarılı futbolcuya, bir teklif olduğu, hatta görüşmelerin de başladığı ileri sürüldü. (Fotomaç)
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DENAYER İÇİN ADA ÇIKARMASI
Galatasaray’a gelmek için son olarak Torino’nun teklifini reddeden Jason Denayer, adım adım parçalı formaya yaklaşıyor.
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Teknik direktör Fatih Terim’in geçen sezon son haftalarda düzenli olarak 11’de oynattığı Belçikalı stoper için Galatasaray yetkilileri bu hafta İngiltere’ye gidecek.
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Manchester City ile görüşecek olan Sarı- Kırmızılılar, kiralama teklifini yineleyecek. İngiltere’de resmi transfer dönemi kapandığı için başka bir Ada kulübünün artık Denayer’i kadrosuna katma ihtimali yok. (Fanatik)
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LUİZ SÜRPRİZİ
Transfer döneminin bitimine iki haftaya yakın bir süre kala girişimlere hız veren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
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Sarı-Kırmızılılar'ın Manchester City'nin kadrosunda yer alan Douglas Luiz'i istediği öne sürülüyor.
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İngiliz kulübünün 1 yıl önce transfer ettiği Brezilyalı orta alan oyuncusu için yine çalışma izni çıkaramadı. Galatasaray'ın Luiz'i kiralamak istediği öne sürülüyor. (Fanatik)
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MAİCON'A RUS KANCASI
Gomis, Feghouli ve Belhanda için müşteri bekleyen Cim-Bom’un kapısı Brezilyalı savunmacı için çalındı. Krasnodar’ın, Maicon’un bonservisi için fiyat sorduğu öğrenildi. Aslan ise 7 milyon euroya transfer ettiği oyuncuyu bu rakamın altında satmak istemiyor.
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Galatasaray, transferde kaynak yaratmak ve yüksek maliyetlerinden kurtulmak için Gomis, Feghouli ve Belhanda’yı gözden çıkardı ama teklif bu üçlüye değil Maicon’a geldi. Rus ekibi Krasnodar, Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Maicon için sarı-kırmızılı kulübe başvurdu. (Milliyet)
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