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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka: 86-92 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka: 86-92 (MAÇ SONUCU)

        Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 92-86 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 18:14 Güncelleme: 06.04.2024 - 18:14
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        Karşıyaka, G.Saray'ı deplasmanda devirdi
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 92-86 mağlup etti.

        Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, ligde 18. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 13. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Tolga Edis

        Galatasaray Ekmas: Walden 5, Sadık Emir Kabaca 8, Bost 21, Göksenin Köksal 15, McCormack 14, Samet Geyik 10, Prepelic 9, Yeboah 4, Karahan Tuan Efeoğlu,

        Pınar Karşıyaka: McCollum 22, Deniz Kılıçlı 8, Martin 17, Vittorio Brown 11, Kenan Sipahi 5, Jaylon Brown 11, Furkan Haltalı 15, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep

        1. Periyot: 20-23

        Devre: 39-47

        3. Periyot: 65-65

        Diskalifiye: 39.21 Klemen Prepelic (Galatasaray Ekmas)

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