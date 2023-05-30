Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu ve kaç kupası var?

Süper Lig'de 36. hafta heyecanı bugün yaşanıyor. Lider Galatasaray bu akşam deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Rakibini mağlup etmesi halinde Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu olacak sarı kırmızıların en son ne zaman şampiyon olduğu ve kaç şampiyonluğu bulunduğuna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu ve kaç kupası var?

    Ankaragücü Galatasaray maçı için nefesler tutulmuş durumda. Bitime 3 hafta kalaen yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 5 puan farkla zirve yer alan sarı kırmızılılar ile kümede kalma korkusu yaşamak istemeyen Ankaragücü'ne konuk oluyor. Söz konusu mücadeleyi kazanması halinde şampiyon olacak Galatasaray'ın son şampiyonluğu ve şampiyonluk sayısına dair ayrıntıları derledik!
  • Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu ve kaç kupası var?

    GALATASARAY EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

    Süper Lig'de liderliği elinde tutan Galatasaray, son olarak 2018-2019 sezonunda Fatih Terim yönetiminde şampiyon oldu.

    Cimbom, son kupasını ise söz konusu sezonun Süper Kupa maçı olan ve 7 Ağustos 2019'da Akhisarspor'la oynadığı karşılaşmada 1-0 skoruyla kazandı. 
  • Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu ve kaç kupası var?

    GALATASARAY'IN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

    Galatasaray, 1959'dan beri oynanan Süper Lig'de 22 şampiyonluk ile zirvede yer alıyor. 

    Sarı kırmızılılar, bu akşam Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

    Cimbom, bunun yanı sıra 18 Türkiye Kupası'nı da müzesinde bulunduruyor.
  • Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu ve kaç kupası var?

    GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

    Süper Lig'de 36. haftaya en yakın rakiib Fenerbahçe'nin 5 puan önünde giren Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk oluyor.

    Cimbom, rakibini mağlup etmesi halinde Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçındaki skoruna bakmaksızın 23. şampiyonluğunu ilan edecek.
  • Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu ve kaç kupası var?

    Sarı kırmızılılar, Ankaragücü karşısında puan kaybetmesi halinde ise Fenerbahçe Antalyaspor maçından gelecek sonucu bekleyecek. İlgili maçta Fenerbahçe'nin puan kaybı halinde de Galatasaray 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

    Galatasaray, Ankaragücü karşısında puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde, ezeli rakibi ile 4 Haziran 2023 Pazar günü saat 19:00'da şampiyonluk maçına çıkacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.