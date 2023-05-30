GALATASARAY EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?



Süper Lig'de liderliği elinde tutan Galatasaray, son olarak 2018-2019 sezonunda Fatih Terim yönetiminde şampiyon oldu.



Cimbom, son kupasını ise söz konusu sezonun Süper Kupa maçı olan ve 7 Ağustos 2019'da Akhisarspor'la oynadığı karşılaşmada 1-0 skoruyla kazandı.