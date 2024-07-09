Galatasaray, Fatih Terim'in imzasının 50. yılını kutladı

Fatih Terim de Galatasaray Adası'ndan bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılı kulübe imza atarken neler yaşadığını anlattı. Terim paylaşımında "‘Şimdi Galatasaraylı oldun inşallah ömür boyu Galatasaraylı kalırsın’ dediler 8 Temmuz 1974 günü tam da bu saatte ben Galatasaray’a imza atarken. Nereden bileceklerdi ki genç bir Adanalının hayatında ilk kez denizin üzerinde giden bir tekneyle, dört tarafı denizle çevirili bir adaya kalbi ağzında gittiğini? Nasıl tahmin etsinler ki delikanlılıktan ödün vermemek için dimdik ve vakur duran ama Adana’da Metin Oktay’dan gelecek haberi beklerken ayaklarının titrediğini? Peki ya Galatasaray adasında tüm takımla yenecek yemeğin ardından Kütahya’daki kampa götürecek otobüste bir koltuğun da bana ait olup olmayacağını beklemek kolay mıydı? Ya Adana Demirspor vermediyse? Ya babam oğlu gibi sevdiği Metin abiye ‘olmaz’ derse. Tüm futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerimde büyük maçlarda büyük heyecanlar yaşamış biri olarak, bugün üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen böyle bir bekleyişi, heyecanı, heyecanın bünyede yarattığı sıcaklığı unutmadıysam sebebi; o gün oraya zaten Galatasaraylı olarak gidip hayalini hayatına çeviren biri olmamdandır. Ömrüm ne kadarına yeterse, o kadar daha Galatasaraylıyım. Bugünden, o güne emeği olan, emeğim olan herkese selam olsun. Sevgilerimle…" ifadelerini kullandı.