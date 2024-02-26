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        Haberler Spor Futbol Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Kupa maçı ne zaman? - Futbol Haberleri

        Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçının tarihi belli oldu. 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak olan maç öncesi, sporseverler karşılaşmanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak etmeye başladı. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:03
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        Süper Kupa heyecanı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Taraftarların merakla beklediği maçın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı araştırılıyor. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe Süper kupa maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

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        GALATASARAY- FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Biletlerin ise Mart ayının ilk haftalarında satışa sunulması bekleniyor.

        Maç biletleri ile ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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        ARALARINDAKİ SÜPER KUPA MAÇLARI

        Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa maçında 6 kez karşılaştı. İki takımda 3'er defa kupayı müzesine götürdü.

        1973, 1985 ve 2014 yıllarında kupayı Fenerbahçe kazanırken, 1996, 2012 ve 2013 yıllarında ise Galatasaray kupanın sahibi oldu.

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        SÜPER KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIM GALATASARAY

        Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren takım Galatasaray oldu. Sarı- kırmızılılar, 16 kez kupa sevincini yaşarken, Trabzonspor 10, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 9'ar kez şampiyonluk yaşadı. Öte yandan Göztepe, Akhisar ve Ankaragücü ise 1'er kez kupayı evine götürdü.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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