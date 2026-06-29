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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray halka açılıyor! 150 milyon Dolar...

        Galatasaray halka açılıyor! 150 milyon Dolar...

        Genel kuruldan beklediği yeşil ışığı alan Dursun Özbek ve kurmayları, Mağazacılık AŞ'yi borsaya taşımak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu tarihi hamleyle piyasadan tam 100 ila 150 milyon Dolar arasında sıcak para girdisi sağlamayı amaçlıyor.

        Giriş: 29 Haziran 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        G.Saray halka açılıyor! 150 milyon Dolar...

        Galatasaray’da finansal yükselişin kapısı aralandı. Yıl sonuna kadar büyük operasyonu tamamlamayı planlayan Başkan Dursun Aydın Özbek ve yönetimi, genel kuruldan aldıkları yetkiyle Mağazacılık AŞ’yi halka arz etmeye hazırlanıyor.

        Şirketin toplam piyasa değerlemesinin 600 ila 700 milyon Dolar seviyesinde olması öngörülürken, halka arz sürecinde borsadan kulübün kasasına 100-150 milyon Dolar arasında devasa bir kaynak aktarılması hedefleniyor.

        Sarı-kırmızılı yönetim, borsadan gelecek bu bütçeyle bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor:

        Elde edilecek gelirin önemli bir kısmı kulübün mevcut borç yükünü hafifletmek ve mali yapıyı düzlüğe çıkarmak için kullanılacak.

        Bu sıcak para hamlesi, önümüzdeki yaz ve kış transfer dönemlerinde yönetimin elini de derecede rahatlatacak.

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