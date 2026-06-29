Galatasaray halka açılıyor! 150 milyon Dolar...

HT 360 - 26 Haziran 2026 (Avrupa Birliği Savunmada Ayrışıyor Mu?)

Alman savaş makinesini kim yönetecek? NATO Avrupası lideri AFD mi olacak? Yeniden Alman-Fransız rekabeti mi? Parti kapatma aşırı sağı durdurur mu? Avrupa Birliği savunmada ayrışıyor mu? HT 360'ta Dilek Gül sordu; İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Can Ünver ve Kent Üniversitesi Öğret... Daha Fazla Göster Alman savaş makinesini kim yönetecek? NATO Avrupası lideri AFD mi olacak? Yeniden Alman-Fransız rekabeti mi? Parti kapatma aşırı sağı durdurur mu? Avrupa Birliği savunmada ayrışıyor mu? HT 360'ta Dilek Gül sordu; İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Can Ünver ve Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünal Atabay anlattı. Daha Az Göster