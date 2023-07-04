Süper Lig'de geçtiğimiz yıl 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, hazırlıklarına başlamış durumda. Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ön eleme turları oynayacak olan sarı kırmızılılar, ilk hazırlık maçında köklü İngiliz ekibi Hull City ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak ve biletler ne kadar?