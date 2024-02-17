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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ile MKE Ankaragücü 104. kez karşı karşıya - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ile MKE Ankaragücü 104. kez karşı karşıya

        Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 104. kez karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:31
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        İki ekip arasında geride kalan 103 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 65'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

        Galatasaray'ın ligde attığı 214 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 90 golle karşılık verebildi.

        ANKARA'DAKİ MAÇLAR

        Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi.

        Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti.

        Söz konusu 51 maçta Galatasaray'ın 83 golüne, MKE Ankaragücü 53 golle karşılık verdi.

        EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

        Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

        MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

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