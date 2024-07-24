Galatasaray'ın Alexander Bah teklifine ret!
Danimarka basını, sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Benfica'da forma giyen Alexander Bah için resmi teklifte bulunduğunu yazdı. Ancak Portekiz kulübünün teklifi düşük bularak reddettiği belirtildi.
Transferde sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray için son iddia Danimarka'dan geldi.
Danimarka basınından Bold'un haberine göre; sarı-kırmızılılar Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah için teklifte bulundu.
Galatasaray'ın 26 yaşındaki yıldız için Benfica'ya yaptığı teklifin 12 milyon euro olduğu kaydedildi.
BENFICA REDDETTİ!
Ancak Portekiz kulübünün, sarı-kırmızılıların yaptığı bu teklifi yetersiz bulup reddettiği belirtildi.
Guela Doue'den son anda vazgeçen Galatasaray böylece, sağ bek transferinde bir kez daha umduğunu bulamadı.
Öte yandan Galatasaray'ın Alexander Bah için Benfica ile ilk teması 1.5 ay önce kurduğu da haberin detaylarında yer aldı.