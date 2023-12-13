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        Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu altıncı ve son maçında Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Bayern Münih, konuk olduğu Manchester United'ı 1-0 yendi. İşte Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 01:06 Güncelleme: 13.12.2023 - 01:06
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        1

        Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda kaderi belirleyen 6. maçlar tamamlandı.

        2

        Sarı-kırmızılılar, Parken Stadı'nda konuk olduğu Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.

        3

        Kopenhag'a üç puanı getiren golü 58. dakikada Lerager kaydetti.

        4

        Gruptaki diğer maçta ise Alman devi Bayern Münih, Manchester United'ı Old Trafford'da 1-0 mağlup ederek 6. maçında 5. galibiyetini aldı.

        5

        Alınan sonuçların ardından lider Bayern Münih 16 puanla son 16 turuna kalırken, Galatasaray ise 5 puanla üçüncü sırada yer alıp Devler Ligi'ne veda etti.

        6

        Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda 6. maçlar sonunda puan tablosu şu şekilde:

        7

        1- Bayern Münih: 16 puan

        2- Kopenhag: 8 puan

        3- GALATASARAY: 5 puan

        4- Manchester United: 4 puan

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