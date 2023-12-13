Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu altıncı ve son maçında Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Bayern Münih, konuk olduğu Manchester United'ı 1-0 yendi. İşte Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu...
Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda kaderi belirleyen 6. maçlar tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Parken Stadı'nda konuk olduğu Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.
Kopenhag'a üç puanı getiren golü 58. dakikada Lerager kaydetti.
Gruptaki diğer maçta ise Alman devi Bayern Münih, Manchester United'ı Old Trafford'da 1-0 mağlup ederek 6. maçında 5. galibiyetini aldı.
Alınan sonuçların ardından lider Bayern Münih 16 puanla son 16 turuna kalırken, Galatasaray ise 5 puanla üçüncü sırada yer alıp Devler Ligi'ne veda etti.
Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda 6. maçlar sonunda puan tablosu şu şekilde: