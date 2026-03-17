        Galatasaray'ın konuğu Rytas Vilnius - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'ın konuğu Rytas Vilnius

        Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki son maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Cimbom liderlik için parkede!

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibini konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        Oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, grubunda lider konumda yer alıyor.

        Rytas Vilnius ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle averajla 2. basamakta bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı takım, evinde rakibini mağlup edip grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

        Grubunda Litvanya temsilcisiyle karşılaştığı ilk müsabakada Galatasaray, rakibini deplasmanda 89-85 yendi.

