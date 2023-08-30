Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 17. kez gruplara kalmayı başardı ve muhtemel rakipleri de netleşti. Molde'yi 2-1 yenerek adını Devler Ligi'ne yazdıran sarı-kırmızılılar, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Galatasaray'ın gruptaki rakipleri, bu akşam 19.0'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen rakipler
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılıların da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek.
Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 19.00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.
TOBALAR VE MUHTEMEL RAKİPLER ŞÖYLE:
1. TORBA
Manchester City
Sevilla
Barcelona
Napoli
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Feyenoord
Benfica
2. TORBA
Real Madrid
Manchester United
Inter
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
RB Leipzig
Porto
Arsenal
3. TORBA
Shakhtar Donetsk
RB Salzburg
PSV
Milan
Braga
Lazio
Kızılyıldız
Kopenhag
4. TORBA İSE ŞÖYLE:
Galatasaray
Real Sociedad
Young Boys
Celtic
Newcastle United
Union Berlin
Antwerp