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Schalke 04'ün piyasa değeri en yüksek isimleri şunlar: Amine Harit (25 milyon euro), Mark Uth (23 milyon euro), Salif Sane (22 milyon euro), Breel Embolo (18 milyon euro), Nabil Bentaleb (18 milyon euro), Matija Nastasic (17 milyon euro).