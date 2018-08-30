Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım!
30.08.2018 - 21:35 | Güncelleme:
Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda eşleştiği Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04'ü yakından tanıyalım. Rakiplere dair önemli detaylar...
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında deyim yerindeyse lokum gibi bir kura çekti.
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Temsilcimiz, 1. torbadan Lokomotiv Moskova, 2. torbadan Porto, 3. torbadan ise Schalke 04 ile eşleşti.
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D Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakiplerini tanıyalım...
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LOKOMOTİV MOSKOVA
Rusya liginin son şampiyonu Lokomotiv Moskova, yeni sezona iyi başlayamadı. 5 haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldılar.
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Yuri Semin'in teknik direktörlüğünü yaptığı takım, sezona önemli transferle girdi. Krasnodar'dan Smolov, Schalke'den Höwedes, Rubin Kazan'dan Zhemaletdinov, PSG'den Krychowiak, Lille'den Eder, Amkar'dan Idowu kadroya katıldı.
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Önemli bir ismi kaybetmeyen Lokomotiv'de Beşiktaş'tan tanıdığımız Manuel Fernandes dikkat çeken isimlerden birisi. 32 yaşındaki Vedran Corluka, 33 yaşındaki Jefferson Farfan dünya futbolunda ismi olan diğer oyuncular.
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Rus ekibinin en önemli oyuncularından birisi ise 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Miranchuk.
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Lokomotiv Moskova, maçlarını 27 bin kişi kapasiteli RZD Arena'da oynuyor.
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Moskova temsilcisinin Avrupa'daki en büyük başarıları, 1997/98 ve 1998/99 sezonlarında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda yarı final oynanamaları.
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Ruslar, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid'le eşleştiği son 16 turunda kupaya veda etmişti.
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Galatasaray, 2002/03'te Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi'nde rakip olmuştu. İstanbul'daki maçı Ruslar 2-1 kazanırken, Moskova'daki mücadeleyi Cimbom, 2-0 galip bitirmişti.
2015/2016'da Avrupa Ligi gruplarında Beşiktaş'la, son 32 turunda ise Fenerbahçe ile karşılaştılar. Beşiktaş'la 2 maçta da berabere kalan Lokomotiv, Fenerbahçe'ye 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla elenmişti.
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PORTO
Grupta Avrupa tecrübesi en yüksek takım Portekiz temsilcisi Porto. 2 kez Şampiyonlar Ligi (1986/87 ve 2003/04), 2 kez Avrupa Ligi (2002/03, 2010/2011), 1 kez de (1986/87) UEFA Süper Kupa kazanma başarısı gösterdiler.
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Portekiz liginde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, bu sezon 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
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Yaptığı karlı oyuncu satışlarıyla tanınan kulüp bu sezon başında da Diogo Dalot'u Manchester United'a, Ricardo Pereira'yı Leicester City'ye, Willy Boly'i Wolwerhampton'ı sattı. Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Reyes de geçen yıl Porto forması giyiyordu. Trabzonspor'dan tanıdığımı Majeed Waris ise Nantes'a kiralandı.
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Porto'nun bu sezon dikkat çeken bir transferi bulunmuyor. En göze batan isimler Newcastle'dan gelen Mbemba ve Portimonense'den transfer edilen Paulinho.
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Portekiz temsilcisinin en dikkat çeken isimleri; Yacine Brahimi, Danilo Pereira, Hector Herrera ve Moussa Marega.
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Eşleşmenin dikkat çeken yönlerinden birisi de Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles'in Türk Telekom Stadyumu'na bu kez rakip olarak gelecek olması.
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Porto'daki bir diğer tanıdık isim Vincent Aboubakar... 2 sezon önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kamerunlu oyuncunun Galatasaray'ın transfer hedefinde olduğu da iddia ediliyor.
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Porto, daha önce birçok kez ekiplerimize rakip oldu. 2002/03'te Denizlispor, 2007/08,2010/2011 ve 2017/2018'de Beşiktaş ile 2008/09'da Fenerbahçe, Portekiz temsilcisiyle eşlemişti.
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Mavi-beyazlı ekip karşılaşmalarını 50 bin kişi kapasiteli Dragao Stadı'nda oynuyor.
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SCHALKE 04
Geçen sezon Bundesliga'da Bayern Münih'in 21 puan ardında 2. olan Schalke 04'ü iki sezondur İtalyan teknik adam Domenico Tedesco çalıştırıyor. Bu sezon Bundesliga oynadıkları tek maçta Wolfsburg'a 2-1 mağlup oldular.
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1996/1997'de Avrupa Ligi'ni kazanan Schalke 04, iki kez de Intertoto Kupası'nda zafere ulaştı. Lacivert-beyazlıların Bundesliga'da 7 şampiyonluğu bulunuyor.
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Bayern Münih'ten Sebastian Rudy, Mainz'dan Suat Serdar, Real Madrid'ten Omar Mascarell, Lille'den Hamza Mendyl, Hannover'den Salif Sane, Union Berlin'den Steven Skrzybski, Hoffenheim'dan Mark Uth bu sezon kadroya katılan isimler.
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Schalke'nin transfer dönemindeki en önemli hareketi, Thilo Kehrer'i PSG'ye 37 milyon euro'ya satmaları oldu. Höwedes Lokomotiv Moskova'ya, Goretzka Bayern Münih'e, Max Meyer Crystal Palace'ın yolunu tuttu.
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Schalke 04'ün piyasa değeri en yüksek isimleri şunlar: Amine Harit (25 milyon euro), Mark Uth (23 milyon euro), Salif Sane (22 milyon euro), Breel Embolo (18 milyon euro), Nabil Bentaleb (18 milyon euro), Matija Nastasic (17 milyon euro).
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Lacivert-beyazlı takım, daha önce 3 kez takımlarımıza rakip oldu. 1996/97'de Trabzonspor, 2005/06'da Fenerbahçe ve 2012/13'te Galatasaray'la eşleştiler.
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, Schalke 04'ü 1-1 ve 3-2'lik sonuçlarla elemişti.
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