Galatasaray'ın transfer gündemi
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, birçok bölgeye yapılacak takviyeler için alternatifleri belirledi
Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu süreçte, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Mauro Icardi ve kulübü Paris Saint Germain ile anlaşma sağlayan Galatasaray, resmi imzaları bu hafta atmayı planlıyor.
Yönetimin, orta saha ve sol bek transferi için de alternatifli bir listesi bulunuyor.
Leandro Paredes için temaslarını sürdüren Galatasaray, henüz bir sonuca varamadı.
Sarı kırmızılılar, orta saha transferi için alternatifleri de değerlendiriyor.
Galatasaray, son olarak Liverpool forması giyen Thiago Alcantara için nabız yokladı. Paredes ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda, İspanyol futbolcu için girişimler başlayacak.