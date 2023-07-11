Galatasaray'ın transfer gündemi Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, birçok bölgeye yapılacak takviyeler için alternatifleri belirledi Habertürk Giriş: 11.07.2023 - 13:32 Güncelleme: 11.07.2023 - 13:32 facebook

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Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu süreçte, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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Mauro Icardi ve kulübü Paris Saint Germain ile anlaşma sağlayan Galatasaray, resmi imzaları bu hafta atmayı planlıyor.