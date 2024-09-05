Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu!
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi listesi belli oldu. Transferi konuşuna Hakim Ziyech'in de yer aldığı listede Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı UEFA'ya bildirilmedi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün bildirdiği kadroda 4 isim yer almazken bu isimler; Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu oldu.
Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu:
Fernando Muslera
Batuhan Şen
Günay Güvenç
Ismail Jakobs
Davinson Sanchez
Kaan Ayhan
Elias Jelert
Victor Nelsson
Abdülkerim Bardakcı
Metehan Baltacı
Kerem Demirbay
Berkan Kutlu
Gabriel Sara
Hakim Ziyech
Lucas Torreira
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Yusuf Demir
Michy Batshuayi
Victor Osimhen
Barış Alper Yılmaz