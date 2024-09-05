Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu! Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi listesi belli oldu. Transferi konuşuna Hakim Ziyech'in de yer aldığı listede Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı UEFA'ya bildirilmedi

Habertürk Giriş: 05.09.2024 - 16:40 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:40 facebook

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