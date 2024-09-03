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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen İstanbul'a geldi! - Son dakika haberi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen İstanbul'a geldi!

        Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Napoli'den 1 sezonluğuna kiralanan Nijeryalı forvet, İtalya'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.09.2024 - 03:26 Güncelleme: 03.09.2024 - 05:01
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        Osimhen İstanbul'da!
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        Galatasaray transferde bombayı patlattı... Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i renklerine bağladı.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Serie A ekibi Napoli'den 1 sezonluğuna kiralanan 25 yaşındaki yıldız forvet, İtalya'dan kalkan özel uçakla gece saat 03.20 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

        TARAFTARA 3'LÜ ÇEKTİRDİ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Osimhen'i Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda Galatasaray taraftarı marş ve tezahüratlarla karşıladı. Burada sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektiren Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.

        "ONLAR İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Oshimen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

        Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

        AA'nın haberine göre; Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

        G.SARAY, KAP'A BİLDİRDİ!

        Galatasaray Kulübü, Osimhen transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi.

        İşte o açıklama:

        "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        G.SARAY SOSYAL MEDYADA ATEŞİ YAKTI!

        Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Osimhen transferini duyurdu... Sarı-kırmızılıların X hesabından 'alev' emojisi ve Nijerya bayrağı paylaştı.

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        UÇAK ÖNÜNDEN PAYLAŞIM

        Galatasaray'ın paylaşımıyla birlikte Osimhen'in menajeri George Gardi de Instagram hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Gardi, Osimhen ve İbrahim Hatipoğlu ile birlikte Nijeryalı oyuncuyu taşıyan uçağın önünden çektirdikleri fotoğrafı paylaştı ve paylaşımına 'uçak' ve Türk bayrağı emojisi ekledi.

        YAKLAŞIK 10 MİLYON EURO ÖDEYECEK

        Osimhen için Napoli'ye herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray'ın, buna karşın yıldız ismin 11 milyon euroluk yıllık ücretinin yaklaşık 10 milyon euroluk kısmını ödeyeceği öğrenildi.

        2020 yılından bu yana Napoli forması giyen Victor Osimhen, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.

        Osimhen, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Victor Osimhen
        #galatasaray
        #son dakika
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