Galatasaray, Julian Brandt için devrede!
Galatasaray'ın Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Julian Brandt ile ilgilendiği iddia edildi. Alman basını, sarı kırmızılıların transferde ciddi olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 22:08
Dries Mertens'in ayrılığından sonra 10 numara açığını dolduramayan Galatasaray, Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sona eren Julian Brandt için devreye girdi.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray, Julian Brandt'ı transfer etmek için oyuncu ile iletişime geçti.
Alman oyuncu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isterken, Japonya ve MLS'ten gelen teklifleri geri çevirdi.
Öte yandan haberde, Brandt’ın kariyerine yurt dışında devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
6 sezon Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt, 307 maçta 57 gol atarken 70 asist yaptı.
