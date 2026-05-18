        Galatasaray, Julian Brandt için devrede!

        Galatasaray, Julian Brandt için devrede!

        Galatasaray'ın Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Julian Brandt ile ilgilendiği iddia edildi. Alman basını, sarı kırmızılıların transferde ciddi olduğunu belirtti. İşte detaylar...

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 22:08 Güncelleme:
        Dries Mertens'in ayrılığından sonra 10 numara açığını dolduramayan Galatasaray, Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sona eren Julian Brandt için devreye girdi.

        Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray, Julian Brandt'ı transfer etmek için oyuncu ile iletişime geçti.

        Alman oyuncu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isterken, Japonya ve MLS'ten gelen teklifleri geri çevirdi.

        Öte yandan haberde, Brandt’ın kariyerine yurt dışında devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

        6 sezon Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt, 307 maçta 57 gol atarken 70 asist yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        "İranlılar yakında neler olacağını biliyor"
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
