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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray kabustan değişikliklerle uyandı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray kabustan değişikliklerle uyandı!

        Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray kabustan değişikliklerle uyandı. İlk yarıda etkisiz bir oyun sergileyen Cimbom ikinci yarıda üçlüden dörtlüye döndü; 3 puanı cebine koydu

        Giriş: 18.02.2025 - 12:25 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:25
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek Fenerbahçe ile 6 puan farkı korudu.

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        Mücadeleye üçlü savunma kurgusuyla çıkan sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada etkisiz bir oyun sergiledi. Okan Buruk özellikle kanat beklerine ve stoperlere sık sık uyarılarda bulunurken Galatasaray ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamladı.

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        İkinci yarıya Mertens ve Cuesta’yı oyundan çıkararak başlayan Buruk oyuna ise Eren Elmalı ve Roland Sallai’yi sürdü ve dörtlü savunmaya döndü.

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        Maçın ilk yarısında 8 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray, sezonun en düşük istatistiğini yaşadı.

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        Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemedi. Değişikliklerle silkelenen Galatasaray ikinci yarının hemen başında Frankowski’nin ortasında Osimhen ile öne geçti.

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        Galatasaray’ın savunma problemleri devam ederken Muslera ligde kalesinde üç maç sonra yeniden gol gördü.

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        Dakikalar 86’yı gösterirken Victor Osimhen derbi öncesinde takımını kayıptan kurtardı. İlk yarıya göre daha etkili bir futbol sergileyen Galatasaray’da sahneye 86. dakikada yine Osimhen çıktı.

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        Galatasaray, Nijeryalı yıldızın kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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