Galatasaray kabustan değişikliklerle uyandı!
Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray kabustan değişikliklerle uyandı. İlk yarıda etkisiz bir oyun sergileyen Cimbom ikinci yarıda üçlüden dörtlüye döndü; 3 puanı cebine koydu
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek Fenerbahçe ile 6 puan farkı korudu.
Mücadeleye üçlü savunma kurgusuyla çıkan sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada etkisiz bir oyun sergiledi. Okan Buruk özellikle kanat beklerine ve stoperlere sık sık uyarılarda bulunurken Galatasaray ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamladı.
İkinci yarıya Mertens ve Cuesta’yı oyundan çıkararak başlayan Buruk oyuna ise Eren Elmalı ve Roland Sallai’yi sürdü ve dörtlü savunmaya döndü.
Maçın ilk yarısında 8 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray, sezonun en düşük istatistiğini yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemedi. Değişikliklerle silkelenen Galatasaray ikinci yarının hemen başında Frankowski’nin ortasında Osimhen ile öne geçti.
Galatasaray’ın savunma problemleri devam ederken Muslera ligde kalesinde üç maç sonra yeniden gol gördü.