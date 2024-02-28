Galatasaray, Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45’te RAMS Park’ta Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.