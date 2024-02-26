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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, ligde oynadığı son 15 maçta yenilmedi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, ligde oynadığı son 15 maçta yenilmedi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 8 maçını kazanırken, 15 karşılaşmada da kaybetmedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 22:42 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:42
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        Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, oynadığı son 8 maçını kazanırken, 15 karşılaşmada da kaybetmedi.

        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de Hatayspor’a yenildikten sonra oynadığı 15 karşılaşmada da kaybetmezken, son 8 maçından da sahadan 3 puanla ayrıldı.

        Sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

        Galatasaray ligde gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

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