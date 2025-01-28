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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray, Litvanya'da avantaj istiyor - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, Litvanya'da avantaj istiyor

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında, Litvanya'nın Rytas Vilnius takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:12 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:12
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        Galatasaray, Litvanya'da avantaj istiyor!
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        Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Litvanya ekibi Rytas Vilnius'a konuk olacak.

        Rytas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

        Sarı-kırmızılılar, play-in etabı üçüncü maçında Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini seride 2-1 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı.

        Galatasaray, bu etapta J Grubu'nda Unicaja ve Manisa Basket ile de karşı karşıya gelecek.

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